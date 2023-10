Tylko czekam aż wyjdziemy z tego #!$%@?. Nie musimy być w UE, żeby mieć Schengen i takie same możliwości handlowe jak do tej pory ehh... Ludzie się boją pomyśleć nawet o czymś takim to mamy jak mamy. Po co Nam pieniądze z UE jak to jest pomyślane pod wielkie biznesy a nie dla Nas, zwykłych Kowalskich ? To co mogliśmy, wyżebralismy, teraz pora iść na swoje