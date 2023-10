Jedziesz autostradą 140, nagle pojawia Ci się pieszy przed autem i go zabijasz. Co wtedy Ci grozi od strony prawnej? Nieumyślne spowodowanie śmierci, niezachowanie szczególnej ostrożności? Czy poruszając się autostradą trzeba mieć w głowie to, że MOŻE WYJŚĆ PIESZ?

A, i nie. Nie obwiniam tutaj zmarłej kobiety ani nie bronię tamtego kierowcy. Pytam przy okazji.