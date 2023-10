Wyobraźcie sobie, że cofacie się 2000 lat wstecz z całą swoją zdobytą wiedzą i możecie pchnąć cywilizacje o kilka tysięcy lat rozwoju do przodu. No właśnie tylko jak? Takie filmiki pokazują mi jak mało wiem o inżynierii i że nie byłbym w stanie zbudować/wytłumaczyć jak działa silnik/komputer jakieś inne urządzenie, które znacznie spowodowałoby postęp te 2000 lat temu kiedy Rzymianie budowali już akwedukty. Jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy to odkrycie Pokaż całość