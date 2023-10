a "opozycja" jeszcze wtórowała, że są za małe.

Żeby nie być gołosłownym. Posłanka lewicy -"Dlaczego nie wprowadzacie obowiązku szczepień? (Oklaski) Dlaczego nie wprowadzacie paszportów sanitarnych? Ludzie umierają, nasi bliscy umierają.Ile jeszcze grobów mamy wykopać, zanim w końcu weźmiecie się do roboty, zanim pozwolicie na to, żebyśmy mogli poczuć się bezpiecznie? Mówicie, że stoicie ze związanymi rękami, bo boicie się antyszczepionkowców. My się nie boimy. Pomożemy wam."