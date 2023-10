Jestem od 2 miesięcy w Niemczech potwierdzam to co na filmie. Na początku byłem zdziwiony. ale ustępowałem może 5 osobom przez te 2 miesiące. Znaki są ale pasów nie ma. Co dziwne cześć znaków Ciebie obowiązujących jest dopiero za skrzyżowaniem. Wnioskuje ,że chodzi o to żeby nie stawiać 1000 znaków tak jak u nas i żeby skręcający w prawo też już to widział. Zatrzymała mnie policja do kontroli bo jechałem bliżej środka Pokaż całość