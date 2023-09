Nie znoszę tej baby redaktorki, ale trzeba jej przyznać, że przynajmniej polityków z PO też traktuje bez ulgi.

A co do wypowiedzi tej blondyny z PO to też można powtórzyć znany cytat, że milczenie w jej wypadku nie jest złotem, tylko szansą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )