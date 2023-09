Stellantis ma kapitał, knowhow i produkt, my mamy wydmuszke a nie firme mogaca cokolwiek produkowac, podtrzymywana kroplowka od rzadu.Na dobra sprawe to jesli faktycznie kwota dofinansowania wyniosla 4% tego co potrzeba, to powinnismy sie cieszyc, ze przewalili 4 a nie 40.