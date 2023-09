Dla mnie sprawa jest prosta - pieniądze. Jeśli chcemy odkupić trzeba zaproponować odpowiednią sumę pieniędzy i odpowiednio negocjować, np.: poszukać w świecie i kupić coś, co dla nich miało by podobną wartość w innych krajach i po części wymienić się , a po części wykupić. No i oczywiście umiejętnie obdarować prezentami osoby, które mają bliższą lub dalszą moc decyzyjną w tej sprawie w Szwecji. Proste.