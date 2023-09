zaciskamy pasa, inwestujemy tylko w przyszłościowe technologię

niskie podatki

A z Izraelem zerwałbym stosunki dyplomatyczne

Pokaż całość

Nie da się tego zrobić pod panowaniem Czarnka i Jędraszewskiego.W sytuacji gdy poparcie dla władzy wynika głównie z przekonania, że wprawdzie kradną, ale się dzielą :)No to musielibyśmy zerwać stosunki dyplomatyczne z USA.I to jest właśnie to wchodzenie w dorosłość. Suchoklates napatrzył się jak w domu przed kamerką robi straszne miny i