Co sie w tym kraju gównem i moczem płynącym #!$%@?? Za każdym jednym #!$%@? razem jak ktoś ginie w wypadku, potrącenium etc. To za każdym jednym #!$%@? razem sprawcą jest jakiś celebryta, prawnik, rodzina komendatnta, policjanta i jest nietyklany...Każdy kij ma dwa końce. Przecież jak tak dalej pójdzie to skończy się samosądami.