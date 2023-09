Chodzi chyba o najmniejsze bombelki. W Polsce tez najmłodsze dzieci na zawodach w piłkarskich nie maja podawanych wyników i miejsc na koniec. Wszyscy dostaja dyplomyitd. Oczywiście zmienia sie to w wieku około 7 lat i wtedy jest normalnie. Nie widzę w tym nic złego, mała zachęta dla przedszkolaków. Artykuł nie do końca precyzuje do którego roku, raz wspomniane jest o podstawówce. Nie wierze ze zrobią takie cos 12-14-latkom, bo to faktycznie idiotyzm Pokaż całość