Pracowalem w ty gownie wiec powiem Wam co bedzie dalej. Deloitte sklada sie gromady firemek typu deloitte audyt, deloitte advisory, etc. Jak ostatecznie dostana zakaz audytowania. To deloitte audyt zmieni nazwe na „kit wam w oko" a powolana zostanie nowa spolka „deloitte lepszy audyt". Ten plan jest juz przygotowany od co najmniej dwoch lat. W stanach jak Andersen kombinowal z Enronem, to zniknal z rynku, a paru tlustych misiow poszlo w pasiak.