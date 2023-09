Z najnowszych badań, opublikowanych w "The Lancet" wynika jasno, że nie istnieje bezpieczny limit spożycia alkoholu. Jakakolwiek dawka alkoholu nie jest obojętna dla zdrowia. Wystarczy już jedna porcja dziennie, by żyć krócej o pół roku. To cios dla miłośników procentów.