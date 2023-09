Dokładnie, nawet nie ma z nimi o czym pogadać, można jedynie wysłuchiwać. Rozwalają mnie w ogóle kobiety, które same siebie uważają za bardzo inteligentne i twierdzą, że mężczyźni od nich uciekają. Mam do takich kilka słów: to, że Wy same siebie uznajecie za inteligentne i wartościowe nie oznacza, że tak jest. Od takich się idzie jak najdalej, bo to żadna przyjemność rozmawiać z kimś z przerostem ego, kto patrzy na mnie z Pokaż całość