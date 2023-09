Najgorsze jest to że orlenowi dają zarobić wszyscy polacy a orlen w zamian za to zamiast zatrudnić 6 tyś. polskich pracowników po stawce rynkowej to daje zarobić koreańcom którzy z kolei zatrudnią na tą budowę tanią siłe roboczą z 3-ego świata a reszta wyznawców pislandu będzie się zachwycać dobrocią orlenu!!!