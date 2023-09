Scenariusz zerznięty w 100%: okay...

Wykonanie zerznięte w 100%: okay

Gra aktorów zerznięta w 100%: okay

Dialogi zerznięte w 100%: okay



...ale jedna rzecz ciągle nas wyróżnia od oryginału. W oryginale dźwięk dialogów jest super, a w naszej wersji jak zwykle brzmi sztucznie i po prostu #!$%@?. Jako odbiorca (amator) nigdy nie mogę się nadziwić, że u nas ten element zawsze odstaje od reszty.