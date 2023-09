Teraz wszyscy będą porównywać do "Hachiko", a według mnie najsmutniejszy film o psie to "Fluke - Psim tropem do domu" z 1995. Opowiada o biznesmenie który będąc na szczycie (wysoka pozycja, piękna żona, syn, duży dom, firma, pieniądze itd), ginie w wypadku, jego dusza trafia do ciała psa. Jako pies odnajduje swoją rodzinę i cały czas próbuje nieudolnie pokazać im kim naprawdę jest, np. wyciągając z szafy czy szuflady swoje ulubione dawne Pokaż całość