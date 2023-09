Marzę o wprowadzeniu licencji na rasy groźne, jako że takie prawo byłoby zbyt łatwe do obchodzenia, to najlepiej się nie rozdrabniać i licencjonować wszystkie psy powyżej 25 kg, czyli mogące stanowić zagrożenie dla człowieka.



Kupcie sobie pudla xDD bo jak widzę czasami w ścisłym centrum małe karynki z bydlakami 50 kg na smyczy, bez kagańca to idzie jobla dostać. I ryzyko dla człowieka i tortura dla psa trzymanego w kurniku.