Mój ojciec nawet w latach 99łapał się parkingowego w okresie zimowym gdzie dojeżdżał maluchem 22km do miasta, zawsze miał jakaś pracę nawet za marne grosze. Kult #!$%@? bardzo ostry z zawodu spawacz. Emerytura 3000 i chłop nie wie co z sobą zrobić bo jego całe życie to #!$%@?.



Strasznie to smutne, chłop ma kasę, 400 metrów do stacji kolejowej i nawet nie chce mu się gdzieś pojechac. Coś tam pomoże pod kościołem, Pokaż całość