Mamy do tego w Europie problemy z szerszeniami azjatyckimi i komarami tygrysimi. Te trzy gatunki mogą przetrzebić rodzimą faunę i dlatego należy je tępić, gdziekolwiek by się nie pojawiły. Klimat się ociepla, ludzie coraz więcej podróżują, a owady nie przestrzegają kontroli granicznych i możemy mieć z nimi do czynienia również w Polsce...