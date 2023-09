Najwyżej dadzą 500 złotych mandatu. Piękne czasy bo pokazują jaka ta demokracja jest w Polsce. Jak nie ci co mają odpowiednie zawody by uniknąć kary za zabicie człowieka lub większej ilości ludzi to trucie powietrza czy wody bez konsekwencji. Bo nie mówicie mi, że 500 złotych mandatu to idealne konsekwencje. To jest Polska, o którą przestępcy się prosili i ją ugrali od 1989 roku.