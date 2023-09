W USA nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie do rutynowej kontroli. Powodem zatrzymania kierowcy może być wyłącznie złamanie konkretnego przepisu prawa. Każde inne zatrzymanie byłoby potraktowane jako ograniczenie wolności osobistej która w USA (w przeciwieństwie do Polski i do Europy) ma status prawdziwej nienaruszalnej wartości.