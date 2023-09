Dzietność jest wysoka ale wśród ortodoksyjnych żydów - którzy btw. chcą likwidacji Izraela ; )

Dzietność u zlaicyzowanych żydów jest poniżej zastępowalności pokoleniowej.

To samo jest w USA - wysoka dzietność wśród Mormonów i Amiszów. W Belgii u ortodoksyjnych kalwinów. We Francji i UK u konserwatywnych muzułmanów. W Polsce w rodzinach konserwatywnych.

Przyszłość będzie należała do konserwatystów, bo tak wskazuje matematyka. Postępowcy sami się eliminują i wystarczy poczekać by wróciła normalność.