Ludzie sobie radzą jak mogą. Gdy nie masz w sobie człowieczeństwa to możliwości okradania innych zwłaszcza gdy popierasz władzę masz od groma a to tylko promil z możliwości. Babcię za złotówkę ścigają ale pana Sasina za 70 milionów nawet nie obciążyli rachunkiem w 10%. Ludzie to lubią bo inaczej mielibyśmy w końcu od 1989 roku władzę Pro Polską.