Robi remont chałupy. Jak go w jakimś wraku zainstalowali to robi to we własnym, dobrze pojętym interesie.



A tera ciekawostka (źródła nie pamiętam ale to wypowiedź jakiegoś badacza): okazuje się, że jeśli matka w czasie ciąży przechodzi jakąś traumę to wzrasta szansa na to, że urodzony syn będzie homoseksualistą. I uwaga - po co to jest: tak się dzieje w celu zwiększenia wsparcia matki. Tzn. nie wiem czy ten homoseksualizm jest pierwotną Pokaż całość