były kawalerki w mieście za 240tys w 2015 to za drogo; były szeregowce/bliźniaki za 350tys w 2019 w mieście to za drogo; teraz mamy 2-pokojowe mieszkanka 40m2 po 450-550tys na wypiździejewie a domy bliźniaki/szeregowce pod miastem po 790tys to mówi się, że to mega okazja.

W międzyczasie złoto wzrosło x2 (z tysiąca na 2 tysiące $ za uncję) koszty dojazdu do pracy wzrosły 2-krotnie, kwoty na ogrzewanie/czynsz wzrosły 2-krotnie, a pensje nie Pokaż całość