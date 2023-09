Ciekawe. Przegrali wojnę z tymi "złymi" USA, ale potem pogadali normalnie i dziś to jedno z najbogatszych państw świata i raczej nie skłonne do toczenia wojen.



Oczywiście nie bez znaczenia jest to, że Japoncy to bardzo pracowity i poukładany naród.

I niesamowicie logiczny. 2 x bomba atomowa, potem Fukushima, a i tak stawiają na atom, bo to i tak najtaniej i najzdrowiej.