No jezeli to jest waszym zdaniem prawidlowe wypzedzanie to sory... Zwróćcie uwagę w ktorym momencie koles rozpoczyna powrot na prawy pas - jak jest na wysokosci wyprzedzanego! A i tak spowodowal hamowanie jadacych z naprzeciwka. Mandat jak najbardziej sie nalezy. Jakby czesciej dawali za taie manewry to moze nie byloby ciut bezpieczniej na drogach