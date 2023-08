piję i palę od 20 lat.

alkohol uważam za największe zło. Miewam okresy że pije codziennie (piwo lub wino) przez kilka tygodni. Czuje się po tym jak śmieć ale potrafię odstawić na jakiś czas. Mam nad tym kontrolę.

papierosy (nikotyna) jest dla mnie trudna do odstawienia. mogę nie palić tydzień lub dwa ale jak idę do pracy to nawyk, rytuał wraca. są wyrzuty sumienia.

Zioło jest mi najłatwiej odstawić. Jest mi po Pokaż całość