Byłem 3 tygodnie w tym roku, dni z pogodą do plażowania było 4. Dobrze, ze wzięliśmy sobie rowery, bo inaczej to bym tam zwariował.. serio, lepiej już gdzieś za granice pojechać gdzie pogoda pewniejsza. Aha, ludzi w tym sezonie było wyjątkowo mało, no ale ceny tak #!$%@?, ze nie ma się co dziwić ;)