Kiedy prawo jest pisane przez debili i możliwe są jego różne interpretacje, to potem są takie kwiatki.

Jest mowa o pieszym wchodzącym na przejście, więc czy to także taki pieszy, który zbliża się do przejścia? W jakiej odległości musi być od przejścia, skoro według przepisów przejście dla pieszych znajduje się przecież na jezdni, w przepisie nie ma mowy, że jest to oczekujący pieszy, lub mający zamiar.

Dlatego wynika z tego, ze pieszy Pokaż całość