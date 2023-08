Problemy z dostępnością ładowarek to dopiero się zaczną. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie czy aktualnie podjeżdżając pod dystrybutor na stacji jest on dostępny od ręki? No nie bardzo bo, najczęściej ktoś jest w kolejce przed nami i trzeba chwilę poczekać. No to teraz wyobraźcie sobie, że czekacie nie 2 minuty aż klient przed wami skończy tankować a czekacie kilka godzin... Żeby rozwiązać ten problem to chyba wszystkie żabki trzeba byłoby zamienić w Pokaż całość