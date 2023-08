Byłem zakochany ze wzajemnością w dziewczynie, która też tam była, ale nie wolno nam było się spotykać, bo to jest relacja, która nie prowadzi do małżeństwa, bo jesteśmy dwójką nastolatków.

Przecież w takich grupach ruchanie nastolatek to dla szefów jest nie dla chłopa. Co on se myślał. Koleżanka z kolei była pewnie pojona informacjami że bzykanko z prowadzącym zbliża ją do zbawienia