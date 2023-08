UE postawiła na złego konia - OZE. Ten plan by się powiódł tyle, że panele klepią Chiny, samochody elektryczne klepią USA i Chiny, podzespoły do sieci klepią Chiny + USA, a jednocześnie zarzynają gospodarkę normami ekologicznymi których nikt inny nie stosuje. USA, Indie, Chiny stosują protekcjonizm, a UE #!$%@? flagą wolnego rynku i globalizacji xD



Tak to jest gdy już w szkołach uczy się dzieci, że nowoczesna gospodarka oparta jest na usługach. Pokaż całość