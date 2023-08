Hasło "symetriści" zostało ukute tylko po to, żeby dyskredytować ludzi krytykujących opozycję.

Ja widzę różnice między rządami PO i PIS np oceniając jakość polityki fiskalnej, propagandę w TVP itp. Nieporównywalnie lepiej wypadają rządy PO. Co nie zmienia tego, że PO nie zrealizowało nic z postulatów dla, których na nich głosowałem.

Teraz KO już nawet nie udaje, że jest liberalna w sprawach gospodarczych, tylko obiecuje, że będzie robić to samo co PIS.

