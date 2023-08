Patrząc na Europę środkową to poziom podobny, ale jedną rzecz ciekawą obserwuję. Litwa, Łotwa, Estonia mają Euro i miały rekordy inflacji sporo wyżej niż my. Zakładałem, że mają problem bo nie mogły same podnosić stóp. Minął rok i te kraje mimo tego zjechały na 7%. No i świetny przykład Węgier, które stawały okoniem wspólnym działaniom Unii, tak to jest jak jakieś mało znaczące Państwo ma mrzonki bycia samodzielnym.