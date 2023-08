Autorzy:MW

Słownictwo rynszkotowe, osoba znana tylko nielicznym z jednego i to bardzo kontrowersyjnego programu. Ale dla Onetu jest to "polska celebrytka". Onet to już nie jest dno, oni pukają w dno ale od spodu. Autor?Podpisać się nie potrafią pełnym imieniem i nazwiskiem, czy może może chodzi o uniknięcie wstydu?