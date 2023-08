Bo ta cała Konfederacja to ruskie onuce. Ruskim przecież nie zależy byśmy mieli nowoczesną zdolną do walki armię. A jak Ruskim nie zależy to narracja konfederacji jest taka sama. Podobnie jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie.



Teraz konfederacja też chce mordować kobiety za aborcję bo wiecie... nic tak nie mówi że jesteś "pro life" jak mordowanie kobiet.