1. Bądź głodny.2. Idź do żabki.3. Stań przy kasie z zakupami. Ustaw się w kolejce.4. Kasjerka mówi, że terminal kart nie działa bo mają problem z połączeniem.5. Nowobogacka Grażyna miesza z błotem kasjerkę.6. Ogarnia cię #!$%@?. Poproś Grażynę by się uspokoiła i nie #!$%@?ła osobie która #!$%@? po nocach za najniższą krajową.7. Grażyna na to, że jak nie potrafi robić nic innego to niech #!$%@?