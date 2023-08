Pokaż całość

Przecież Korwin mówił, że Konfa to - opcja prorosyjska.Zatem dla ludzi rozsądnych oczywistym powinno być, że jak tylko dorwą się do władzy, to nas wyprowadzą z UE i NATO, i oddadzą pod lenno rosji, tak jak teraz jest z Białorusią i Czeczenią, i wprowadza u nas podobną dyktaturę.Część kucy to rozumie i im to pasuje, bo mają mentalność ruskiego Sebixa, a reszta daje się nabrać na program wyborczy Konfy,