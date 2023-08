Sprawdźcie swoje konta google jeśli dużo podróżujecie i oceniacie obiekty oraz sklepy. Na moim koncie usunięto około 30% opinii.

W teorii wyświetla mi się małe okienko że opinia jest niezgodna z regulaminem (np. zawiera wulgaryzmy czy mowę nienawiści etc.)

Przeczytałem swoje usunięte opinie i złego słowa nie widzę (ginęły głównie oceny 1/5 ale również i 5/5)



Sprawdźcie jak to wygląda u was, na moich kontach jest lipa. Wszystkich 2 jakie posiadam i aktywnie użytkuje.



Co ciekawe kiedyś przyszedł do mnie mail od google:



"Co się stałoTreści, które naruszają nasze zasady dotyczące fałszywego zaangażowania, są niedozwolone. Fałszywe zaangażowanie obejmuje treści zachęcające do publikacji w zamian za korzyści, treści mające na celu manipulowanie oceną miejsca oraz inne treści, które nie odzwierciedlają autentycznych wrażeń użytkowników.Wyświetl politykę treści "



oczywiście odwołałem się i moje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.