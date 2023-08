W sobotę Będzin hucznie świętował swoje 665. urodziny. Dokładnie 665 lat temu, 5 sierpnia 1358 roku, król Kazimierz III Wielki nadał miastu przywilej lokacyjny. Miasto rozpoczęło niniejszym 666. rok swojego istnienia i to chyba dobra okazja, by ściągnąć do Zagłębia Black Sabbath. Albo Iron Maiden ;)