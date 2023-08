no i to jest przyszłość, lekarz ma wąską specjalizację, ilość wiedzy też nie jest nieskończona, AI może mieć wiedzę medyczną całego świata i w ułamku sekundy połączyć kropki na podstawie wywiadu czy wyników badań, teraz pacjenci czasem czekają kilka miesięcy na wyniki, decyzję, badania a jak już jest diagnoza to jest za późno... i to ten proces trzeba właśnie usprawnić