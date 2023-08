Pogarda do słabości mężczyzn to przyzwolenie na dyskryminację mężczyzn. Od tego to się zaczyna! Jeśli walczący o prawa mężczyzn (MRA) uważa, że mężczyzna nie powinien okazywać słabości, to daje przywilej kobiecie, że ona może. Jest traktowana zatem bardziej po ludzku niezależnie od tego czy jest...