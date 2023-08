No to teraz patrzcie, teraz wam przedstawię ostateczny argument który sprawi, że zrozumiecie dlaczego w interesie Polski i Polaków, jest nadstawienie jak najbardziej dupy Ukraińcom i wzięcie ukraińskich kul po same bile.



WY RUSKIE ONUCE, CHCECIE MIEĆ TU DRUGI AZOWSTAL?



A tak poważnie, szkoda słów. Całą obecną klasę polityczną, bo wydaje mi się że PO i Lewica wcale nie postępowałyby inaczej, należałoby natychmiast odciągnąć od koryta i zabronić pełnienia funkcji publicznych, no Pokaż całość