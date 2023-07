- Co tam w szkole?

- Zdobyłem srebrny medal w międzynarodowej olimpiadzie.

- Dlaczego nie złoty?

- No... srebrny to też dobrze...

- Spójrz na córkę sąsiadów. Ma świadectwo z czerwonym paskiem. Myśli o studiach prawniczych.

- Ale za to z innej dyscypliny mam złoty.

- Powinieneś tak się uczyć żeby dla ciebie zrobili platynowy.