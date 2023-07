Od początku wojny kwitnie handel bronią, która z Ukrainy trafia do Europy (jak na razie głównie do Skandynawii). Nas to czeka na masową skalę gdy już władze w Kijowie otworzą granice dla swoich mężczyzn, a ci rozjadą się po Europie. W Polsce pojawią się ukraińskie mafie i będą walczyć o wpływy z naszymi organizacjami przestępczymi, lata dziewięćdziesiąte wrócą na pełnej ku*wie i co kilka dni słyszeć będziemy o wybuchu samochodu-pułapki albo strzelaninie Pokaż całość