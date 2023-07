Światowa produkcja Galu to jakieś 300-400 ton rocznie. Światowe rezerwy szacuje się na ok. 1 milion ton, głównie jako domieszki przy złożach cynku i boksytów. Świat kupował do tej pory Gal od Chin wyłącznie dlatego, że był tani jako że Chińczycy mają #!$%@? na normy środowiskowe i odpady przemysłowe wylewają prosto do rzeki.



Jedyny efekt będzie taki, że cena wzrośnie, a zatem produkcja stanie się opłacalna również w cywilizowanych krajach.