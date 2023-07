ja tak sobie mysle, ze wystarczy po prostu nie brac sobie baby i jej garba do bujania i bedzie znacznie mniej problemow z #!$%@?, ciagle moldym chlopom wklepuje sie od malego by byli odpowiedzialni za siebie i za rodzine... baby zamiast wspierac to czesciej tylko generuja problemy... jestem zdania, ze nam facetom nie potrzeba brac tej muczacej krowy do domu dla szklanki mleka raz na pare dni