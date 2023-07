W żadnym muzeum nie zobaczę tego co na tym minutowym filmiku. Nawet jakbym się wybrał do jakiegoś muzeum ołówków czy innego piśmiennictwa i byłyby tam takie eksponaty to będą stały za szkłem w gablotach i nie dość że będzie trzeba zapłacić za wstęp to o demonstracji jak to działa można sobie tylko pomarzyć.